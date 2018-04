Matera 2019: "Cronoprogramma confermato"

(ANSA) - MATERA, 9 APR - "Questa nuova verifica ha confermato il cronoprogramma che ci siamo dati". Lo ha detto il Ministro per la Coesione territoriale, Claudio De Vincenti, a margine di una riunione in Prefettura convocata per analizzare lo stato di avanzamento del Contratto istituzionale di sviluppo per Matera Capitale europea della Cultura per il 2019.

Il Ministro ha inoltre reso noto che ha poi reso noto che l'Anas "ha definito il progetto esecutivo per la strada interregionale Murgia-Pollino con innesto a Gioia del Colle (Bari) all'A14".