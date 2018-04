Custodiva 80 kg di droga e armi

(ANSA) - BARI, 7 APR - Oltre 80 kg di droga di vario genere e armi, tra le quali un fucile d'assalto di fabbricazione americana, sono stati sequestrati dai carabinieri del comando provinciale di Bari che hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 53 anni. In auto, nella sua abitazione e in altri locali nella sua disponibilità a Modugno (Bari), l'uomo custodiva 70 kg di marijuana, 6 kg di cocaina purissima, 8 kg di hashish e 2 kg di eroina nascosti in alcuni borsoni assieme al necessario per il peso, la suddivisione e il confezionamento delle dosi. Il 53enne era in possesso, inoltre, di una pistola calibro 9x21 e di un fucile d'assalto di fabbricazione americana "Daniel Defence", calibro 5,56 con ottica di precisione "red hot", e munizioni. Se immessa sul mercato la droga sequestrata avrebbe fruttato - secondo gli investigatori - svariati milioni di euro. L'uomo risponde di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e di armi da guerra. Le indagini proseguiranno per accertare la provenienza della droga e delle armi.