Cinema: cresce produzione made in Puglia

(ANSA) - BARI, 07 APR - Cresce la produzione cinematografica 'made' in Puglia rispetto al 2016. A confermarlo, informa una nota dell'Apulia film commission, sono i dati provvisori annuali del bando 'Apulia Film Fund 2017' che segnano un aumento del 43% delle istanze pervenute ed elaborate (60 contro le 42 dell'anno scorso), mentre è del 115% l'incremento delle opere audiovisive (in tutto 43) beneficiarie di contributo economico 'Apulia Film Fund 2017'. Si tratta di 15 lungometraggi, 18 cortometraggi, 2 cortometraggi di animazione, 4 documentari, 3 film tv e 1 serie tv) per un totale di 4,1 mln di euro, con una ricaduta sul territorio stimata in 11,6 mln. "Rilevanti" vengono definiti altri due importanti dati relativi alle giornate di lavorazione e all'impiego di lavoratori iscritti al database 'Production Guide'. Le produzioni beneficiarie hanno preventivato 695 giornate di lavorazione (+43%), mentre sono 1.168 i lavoratori residenti in Puglia a essere impiegati sui set, con un aumento dell'89% rispetto al 2016.