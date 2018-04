Calcio: festa Bari-Salerno gemellati

(ANSA) - BARI, 7 APR - Festa di pubblico e tifo sugli spalti del San Nicola per la gara tra Bari e Salernitana: le due tifoserie sono gemellate dal 1983 e si sono scambiate cori di sostegno reciproco e hanno esposto striscioni di amicizia prima del fischio d'inizio e durante i primi minuti della partita. Nel settore ospiti, con quasi un migliaia di sostenitori campani, è stato srotolato un telo con scritto: "Di generazione in generazione alla Bari rendiamo omaggio: tramandiamo di padre in figlio questo eterno gemellaggio", firmato Curva Sud Siberiano.

"Per sempre insieme ci vedrai: le radici profonde non gelano mai": con una citazione dello scrittore inglese J.R.R. Tolkien, tratte dal best seller "Il Signore degli Anelli", su uno striscione esposto nella curva nord gli ultras del Bari hanno celebrato i 35 anni di gemellaggio tra la tifoseria biancorossa e quella della Salernitana. Poi hanno intonato il coro "Bianco-rosso e granata, Bari e Salerno ale''.