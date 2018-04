Bari piano festival all'alba,apre Nyman

(ANSA) - BARI, 7 APR - Michael Nyman aprirà, all'alba del 25 agosto sulla spiaggia di Torre Quetta, la rassegna 'Bari piano festival' che si concluderà al tramonto del 2 settembre con la jazzista Marialy Pacheco. La rassegna, che è stata presentata in un incontro con i giornalisti oggi nella sede del Comune, offre stasera come 'anteprima' un concerto del pianista Roberto Cominati al Fortino Sant'Antonio. La rassegna prevede appuntamenti in alcuni dei luoghi più suggestivi e simbolici della città, ma anche nella Casa circondariale e nell'ospedale Oncologico di Bari. Novità assoluta, gli House Concerts, concerti per pianoforte nelle dimore cittadine. Grandi musicisti, giovani promesse e uno sguardo alla più innovativa musica contemporanea, questi - è stato spiegato dal sindaco Antonio Decaro - sono gli ingredienti principali del Bari Piano Festival, ideato e patrocinato dal Comune di Bari, in collaborazione con Fondazione Petruzzelli, con la direzione artistica del maestro Emanuele Arciuli, organizzato dal Teatro Pubblico Pugliese.