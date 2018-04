Reflui in torrente, sigilli a depuratore

(ANSA) - BARI, 6 APR - L'impianto di depurazione industriale del consorzio Asi di Foggia, in località "Incoronata", avrebbe inquinato il torrente Cervaro con fanghi e acque reflue industriali. Per violazioni delle norme su gestione e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi, i Carabinieri del Noe di Bari con i colleghi di Foggia e personale tecnico dell'Arpa Puglia, hanno posto sotto sequestro preventivo l'impianto su disposizione della Procura di Foggia. Il depuratore, del valore di 1,8 milioni di euro e una estensione di circa 15 mila mq, è gestito dalla società "General Costruzioni srl", con sede legale in foggia, il cui legale rappresentante è ora indagato. Si tratta, in particolare, di un impianto depurativo di tipo "bio chimico fisico" che raccoglie scarichi di ogni genere di insediamento produttivo allacciato alla rete fognaria consortile, dall'industria conserviera a quella meccanica ed altre, nonché dal locale mattatoio.L'Arpa aveva già rilevato in più occasioni il superamento dei limiti tabellari di moltissime sostanze