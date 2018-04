Altro agguato nel Foggiano, giovane ferito gravemente a Cerignola

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 6 APR - Un giovane di 26 anni, Leonardo di Girolamo, è stato ferito a Cerignola con tre colpi di pistola che lo hanno raggiunto ad una spalla, all'addome e ad una gamba. Il giovane è stato soccorso e accompagnato in ospedale dove i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono considerate gravi dai medici, ma non è in pericolo di vita. Sull'agguato indaga la polizia.(ANSA).