Al Petruzzelli Orchestra Conservatori

(ANSA) - BARI, 6 APR - L'Orchestra sinfonica dei Conservatori italiani, un progetto sostenuto dal Ministero e dell'Istruzione e dall'Università, composta dai migliori studenti dei Conservatori, suonerà per la prima volta in Puglia il 10 maggio prossimo nel Teatro Petruzzelli con la direzione del maestro Alexander Lonquich che avrà anche il ruolo di pianista. In programma musiche di Beethoven e Schubert. L'iniziativa è stata presentata dal responsabile dell'Orchestra Paolo Rotili, dal sovrintendente della Fondazione Petruzzelli, Massimo Biscardi, e dal direttore del Conservatorio Piccinni di Bari, Giampaolo Schiavo. 'idea dell'orchestra - è stato ricordato - è nata una decina di anni fa per iniziativa dei Conservatori con l'intento di mettere in risalto le potenzialità degli studenti. Crescendo, l'orchestra è stata impegnata in concerti in Italia e all'estero sino al concerto di Natale in Senato. A Bari il prezzo del biglietto è stato fissato in 5 euro per rendere il concerto il più possibile accessibile ai giovani.