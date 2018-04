Volo cancellato, Ryanair condannata

(ANSA) - LECCE, 5 APR - Il Giudice di Pace di Brindisi ha condannato Ryanair a risarcire padre e figlio per un volo, il Bergamo - Brindisi cancellato lo scorso 14 settembre nell'ambito dei tagli decisi dalla compagnia low cost in quel periodo. Ne dà notizia l'associazione Codici Lecce secondo cui il giudice ha riconosciuto l'indennizzo contrattuale, i danni supplementari e il rimborso delle spese. "Si tratta - riferisce Codici in una nota - della prima sentenza scaturita dalle cancellazioni di massa dei voli Ryanair del settembre scorso che hanno interessato 400 mila passeggeri". Giunti a Milano perché il padre doveva sottoporsi ad una visita cardiologica, i due erano stati costretti a rientrare a casa in treno con un ritardo di oltre 9 ore. Ryanair é stata condannata a risarcire i passeggeri per 1.100 euro oltre interessi e spese legali, riconoscendo 500 euro ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria e risarcimento danni supplementari, per i disagi causati dalla violazione dei doveri di informazione e assistenza.