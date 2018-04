Tap: Funzionari Bers a Lecce

(ANSA) - LECCE, 5 APR - E' in corso nella prefettura di Lecce una serie di audizioni da parte di alcuni funzionari della Bers, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Si tratta di un "incontro facilitatore" finalizzato a facilitare o sbloccare finanziamenti, in particolare a Tap, il consorzio multinazionale che in Salento sta realizzando l'approdo del gasdotto proveniente dall'Azerbaijan. Sul tavolo c'è un finanziamento da 930 milioni di euro per il completamento del gasdotto. I funzionari della Bers sono arrivati in prefettura scortati dalle forze dell'ordine, mentre all'esterno del palazzo una ventina di attivisti No Tap manifestava con striscioni e cartelloni contro il gasdotto. All'incontro sono state invitate le istituzioni locali interessate al passaggio del gasdotto, Regione, Provincia, Comune di Melendugno e rappresentanti di Confindustria, ma il Comune, la Provincia e la Regione Puglia, hanno declinato l'invito.