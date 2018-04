Kalàscima, su Youtube inedito Bellamundi

(ANSA) - BARI, 05 APR - "Sintesi perfetta tra dialetto, tradizione salentina e sonorità elettroniche con un approccio rock and roll e moderno", è da oggi disponibile su Youtube il videoclip dell'inedito brano 'Ballamundi' dei Kalàscima, tra le formazioni di musica world italiane più apprezzate all'estero, informa una nota, in uscita in occasione della partecipazione della formazione salentina al 'Tallin Music Week' in Estonia.

Prodotto da Alberto Fabris, mixato e masterizzato da Tim Oliver al Real World Studios, 'Bellamundi' segna un ulteriore passo in avanti nella ricerca musicale del gruppo che ha realizzato un brano che scorre su una solida base ritmica in cui i 'pattern' di elettronica di Enrico Russo si fondono con i tamburi che si muovono tra Pizzica e jungle. Il videoclip, con la regia Mario Bucci, vede numerosi personaggi danzare sulle note incalzanti e irresistibili del brano. A Tallin i Kalàscima saranno impegnati in un doppio live realizzato col sostegno di Puglia Sounds.