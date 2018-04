Gran Premio Unicef, bimbi piloti e auto

(ANSA) - BARI, 05 APR - Si terrà domenica 8 aprile a Bari la prima corsa di solidarietà in favore dei bambini vulnerabili di tutto il mondo. È il Mini Gran Premio Formula UNICEF, organizzato da Old Cars Club - Club federato ASI - con il patrocinio del Comune di Bari e di UNICEF Italia e la collaborazione della Fondazione Nikolaos. L'appuntamento è alle 8.30 in piazza del Ferrarese. Alla gara parteciperanno bambini dai 4 ai 9 anni in un circuito appositamente creato per macchine a pedali, costruite artigianalmente in Italia in stile anni Cinquanta. È possibile iscriversi sul portale www.minigpbari.com e presso il desk Old Cars Club Italia che sarà allestito daLe 8 di domenica in piazza del Ferrarese a Bari. Il Gran Premio prevede un primo briefing per i "minipiloti" in zona paddock con l'intervento del vincitore della seconda edizione della Rievocazione del Gran Premio di Bari Raffaele Barletta, che spiegherà le regole del vero Gentlemen driver. A seguire, la gara.