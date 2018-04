Xylella, 3100 ulivi colpiti in Puglia

(ANSA) - Sono 3100 gli ulivi infetti da Xylella in Puglia nella fascia di contenimento. Il dato aggiornato appreso da esperti della Regione Puglia racconta di un'ulteriore crescita di casi positivi alla infezione,con un aumento rispetto ai 2924 focolai di cui si è avuta notizia il 23 marzo scorso con uno studio reso noto dall'Osservatorio fitosanitario Xylella.Il dato odierno evidenzia un numero quadruplicato di ulivi colpiti rispetto ai 2 mesi precedenti, in crescita rispetto ai 2251 registrati il 7 marzo scorso. Il monitoraggio della Xylella in Puglia ha portato ad analizzare tra i 160 ed i 180mila campioni nell'ultimo anno, portando all'abbattimento di circa 800 piante infette nella zona di contenimento (area che taglia in due la regione all'altezza del brindisino, dall'Adriatico allo Ionio, dove si eradicano i soli alberi infetti). In due anni a fronte di 325 mila campioni analizzati è risultato infetto l'1% delle piante."Una percentuale bassa rispetto ai milioni di esemplari di ulivi", dicono gli esperti della Regione