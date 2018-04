Mafia: traffico droga, 25 arresti a Bari

(ANSA) - BARI, 4 APR - E' in corso dalle prime luci dell'alba un'operazione di Polizia, per l'arresto di 25 persone tra componenti di spicco e gregari dei clan 'Mercante' e 'Strisciuglio' attivi a Bari in diversi quartieri della città.

Gli arresti giungono al termine di indagini coordinate dalla locale Direzione distrettuale antimafia e condotte dalla Squadra Mobile di Bari. Agli arrestati vengono contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dall'uso delle armi, e due tentativi di omicidi, aggravati dal metodo mafioso, nei confronti di componenti di due clan opposti.