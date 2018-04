Lirica a Brindisi, Boheme e Cenerentola

(ANSA) - BRINDISI, 4 APR - Nell'ambito del progetto di coordinamento tra gli enti teatrali e musicali della Puglia, il Teatro Verdi di Brindisi ha curato una rassegna lirica che sarà inaugurata, lunedì 23 aprile, con «La Bohème» di Puccini nell'allestimento del Teatro Petruzzelli di Bari, cui farà seguito "La Cenerentola" di Rossini, in programma martedì 15 maggio. La stagione 'Opera in Puglia' è finanziata dalla Regione Puglia, con la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese, la direzione artistica di Giandomenico Vaccari e il coordinamento di Maurilio Manca. Sarà la 'Cooperativa OLES (Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento)' ad organizzare l'edizione 2018 di 'Opera in Puglia', che conferma e rilancia la formula del circuito regionale del melodramma