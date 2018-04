Emiliano, centrosinistra aperto a mondo

Partendo dal presupposto che "il campanello d'allarme è suonato" dopo le elezioni politiche, il governatore della Puglia, Michele Emiliano (Pd), sottolinea che "il centrosinistra, nonostante tante difficoltà, è però l'unica forza politica che è in campo in questa regione per governare e migliorare la quotidianità della vita dei pugliesi". E spiega che "sappiamo di dover parlare con l'intera società pugliese: non ci chiuderemo - avverte - in sterili formule politiche. Vogliamo aprirci al mondo ma non vogliamo snaturare i nostri valori". Emiliano ha affrontato l'argomento stasera al termine di una lunga riunione con la maggioranza di centrosinistra alla Regione Puglia, nel corso della quale, ha precisato, "abbiamo ritrovato le ragioni dello stare insieme". Emiliano ha evidenziato che "siamo consapevoli che un illustre passato non è sufficiente a darti la responsabilità di costruire il futuro di un Paese". E che "il futuro di un Paese però non può neanche essere basato solo su affermazioni di principio e sul gestire la rabbia popolare".