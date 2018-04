La fantascienza a Cineporto e Planetario

(ANSA) - BARI, 3 APR - È dedicato al mondo fantascientifico la rassegna cinematografica "Space Words 2. - Scienza e Fantascienza alla Fiera del Levante", ciclo di tre appuntamenti organizzati da Apulia Film Commission e Il Planetario in collaborazione con l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari -Seminario di Storia della Scienza e Multiversi Divulgazione Scientifica- che, a partire da giovedì 5 alle 20 (ingresso libero), si terrà all'interno delle Fiera del Levante tra il Cineporto di Bari e Il Planetario di Bari, la struttura che divulga immagini proiettate in 3D full dome. La rassegna, le cui proiezioni si terranno all'interno del Cineporto, prevede anche un momento introduttivo alla visione del film all'interno del Planetario da parte di docenti e ricercatori universitari dell'Università "Aldo Moro" di Bari e da divulgatori scientifici, in cui saranno evidenziati spunti per un'indagine scientifica, letteraria e di costume del film programmato. S'inizia, giovedì 5, con la proiezione del film "The Butterfly Effect" (2004) diretto da Eric Bress e J. Mackye Gruber, che sarà introdotto dal professor Francesco Paolo de Ceglia. Il film narra delle vicende di Evan alle prese con un potere particolare che gli permette di modificare eventi chiave accadutigli nel tempo, modificando quindi il presente del momento in cui decide di cambiare un episodio del suo passato. Il secondo appuntamento, giovedì 12, è con la pellicola "Mr.

Nobody" (2009) di Jaco Van Dormael, che sarà presentata dal dottor Lorenzo Leporiere. Il film segue la storia di Nemo Nobody, un uomo di 117 anni e l'ultimo essere mortale sulla terra dopo che la razza umana ha raggiunto l'immortalità. Infine, giovedì 19 introdotto dal dottor Stefano Daniele, l'ultimo film in programmazione è "Source Code" (2011) di Duncan Jones. Il capitano Colter Stevens, pilota di elicotteri e veterano della guerra in Afghanistan, si risveglia su un treno di pendolari senza avere la minima idea di dove si trovi. Di fronte a lui Christina, una bella ragazza che lo conosce ma che lui non riconosce affatto.(ANSA).