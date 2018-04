Barca vela su scogli,in salvo 2 persone

(ANSA) - BARI, 3 APR - Nel pomeriggio di ieri l'equipaggio di una motovedetta della Guardia costiera di Monopoli, con il coordinamento del Sala operativa della Direzione marittima di Bari, ha tratto in salvo due diportisti in località "Cala Porta Alga" del comune di Polignano a Mare. I due avevano chiesto soccorso tramite il numero delle emergenze in mare 1530 per un'avaria al motore della propria barca a vela che, a causa dell'azione del vento, si era incagliata sugli scogli. Giunti sul posto, i componenti dell'equipaggio della motovedetta hanno tratto in salvo i due diportisti, avvalendosi anche di una piccola unità da diporto per il recupero dei naufraghi, in considerazione della poca distanza dagli scogli e dei bassissimi e pericolosi fondali rocciosi di quella zona di mare. Una volta in salvo i due diportisti sono stati trasportati con la motovedetta nel porto di Monopoli. Sono in corso le operazioni di recupero e rimozione dell'imbarcazione finita sugli scogli.

(ANSA).