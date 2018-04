'Apertura Canne Battaglia, un successo'

(ANSA) - BARLETTA, 3 APR - "Scongiurata la chiusura di Antiquarium e Cittadella di Canne della Battaglia in seguito al pressing dell'amministrazione comunale e della Cgil Funzione pubblica territoriale, sulla direzione del Polo Museale, i prossimi 25 aprile e 1 maggio saranno test altrettanto cruciali". A dirlo è il responsabile del Comitato italiano Pro Canne della Battaglia, Nino Vinella, commentando il pericolo scongiurato della chiusura di quei siti, per carenza di personale, e il successo da essi sortito, vista la quantità di visitatori che hanno scelto di trascorrere la giornata di ieri proprio fra le campagne di quella zona e i siti storici. I custodi, per consentirne l'accesso, hanno rinunciato al turno di riposo, coadiuvati da volontari del Comune e dell'associazione della polizia di stato. Il Comitato Pro Canne, invece, ha garantito, con la municipalizzata Barsa e con Rete ferroviaria italiana, la fruizione della stazioncina di Canne e visite alla fontana di San Ruggiero e alle terme romane di San Mercurio.

"Canne della Battaglia rappresenta un valore e un bene pubblico - continua Vinella - infatti esprime luoghi e mete turistiche anche ben oltre le perimetrazione del cosiddetto Parco archeologico".

"L'intervento del sindacato, esteso come allarme sull'intera regione - conclude - ha denunciato le assai gravi carenze di personale in tutti e 14 i siti targati Ministero Beni Culturali, carenze a cui si può e si deve far fronte, come nel caso "spot" di Barletta per Canne della Battaglia a Pasquetta, con un impegno collettivo, di squadra". (ANSA).