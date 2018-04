Foggia, bomba esplode davanti ristorante

(ANSA)- FOGGIA, 2 APR - Un ordigno rudimentale è esploso nella notte davanti alla saracinesca di un ristorante cinese, in viale Di Vittorio, danneggiando la saracinesca del locale, le vicine auto in sosta e mandando in frantumi i vetri delle abitazioni al primo piano della palazzina. Numerosi abitanti della zona, impauriti, sono scesi in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno visionando le telecamere della zona. Gli investigatori ipotizzano che si tratti di un episodio, l'ennesimo del genere avvenuto a Foggia negli ultimi mesi, legato al racket delle estorsioni.