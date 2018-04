Calcio: Avellino-Bari 1-2

(ANSA) - AVELLINO, 2 APR - Nel recupero della 29sima giornata, il Bari batte l'Avellino in rimonta espugnando con Nenè (64') e Cissè (91') il Partenio-Lombardi che aveva esultato per l'illusorio vantaggio siglato da Vajushi (31'). I padroni di casa, pur soffrendo la superiorità numerica a centrocampo, nella prima frazione hanno retto alle folate di un Bari organizzato e alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta di Ascoli.

Nel secondo tempo, fatta eccezione per una conclusione ravvicinata fuori lo specchio di Asencio (49'), l'Avellino non si è mai visto dalle parti di Micai. È stato invece il Bari a fare la partita e a cercare con convinzione la porta di Lezzerini: Improta (71'), Basha (75'), Floro Flores (86') hanno di poco mancato il sorpasso maturato meritatamente nei minuti di recupero con Cissè, subentrato all'88' a Galano. L'Avellino, che sconfitto in casa per la seconda volta consecutiva, dovrà adesso conquistare l'intera posta nel prossimo turno, ancora in casa, contro il Perugia. In bilico la panchina di Novellino.