Prete Andria minacciato, indaga polizia

(ANSA) - ANDRIA, 1 APR - Indagini sono in corso da parte della polizia dopo che un parroco di Andria, Riccardo Agresti, della parrocchia di Santa Maria Addolorata alle Croci, nel quartiere periferico e popolare di Camaggio, ha denunciato di essere stato insultato e minacciato da due persone in sella a uno scooter mentre si recava in chiesa, giovedì scorso. La sera stessa, le prime persone a cui lo ha raccontato sono stati i suoi parrocchiani, durante la celebrazione eucaristica. A loro il sacerdote ha chiesto di pregare e di non lasciarlo solo. Don Riccardo Agresti vive e opera a Camaggio da circa venti anni, con altri sacerdoti ha creato spazi in cui i giovani possono ritrovarsi, alternativi alla strada e a chi la frequenta per attività illecite. Noto è il suo impegno per i detenuti e gli ex detenuti, con i quali lavora per il reinserimento sociale e lavorativo. La sua amicizia con il cantautore Claudio Baglioni, poi, è datata tanto che ad Andria c'è un auditorium che ne porta il nome, progettato proprio dall'artista.