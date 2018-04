Distrutte panchine Bari Vecchia

(ANSA) - BARI, 1 APR - Sconosciuti hanno distrutto la scorsa notte alcune porzioni della panchina circolare che circonda l'antica 'colonna infame' in piazza Mercantile a Bari Vecchia. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha rilevato segni di pneumatici sul lastricato della piazza attorno al monumento. E' probabile che le panchine siano state distrutte in seguito all'impatto con una vettura lanciata a tutta velocità in una zona che è interdetta al traffico automobilistico. I frammenti delle panchine distrutte sono stati rimossi questa mattina con una gru dagli operatori della Multiservizi.