Decaro, auguri Pasqua a chi ama Bari, non a chi la odia

(ANSA) - BARI, 1 APR - "Auguri di una serena e felice Pasqua a tutti. Forse non proprio a tutti. Lo so che bisognerebbe chiudere un occhio e perdonare, soprattutto in giornate come questa. Ma io non riesco a perdonare quelle persone che odiano tanto la nostra città, da distruggere con l'auto le panchine di piazza Mercantile sotto la 'colonna infame'. Dovrei, ma è difficile perdonare certi imbecilli. Quindi spero almeno che oggi gli si bruci la lasagna o la scarcella con l'uovo". E' quanto scrive in un post su Facebook il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in riferimento alla distruzione avvenuta la notte scorsa delle panchine che circondano l'antica 'Colonna Infame' nella piazza Mercantile a Bari Vecchia.

"A tutti i baresi che rispettano Bari e la sua bellezza e che si impegnano ogni giorno a renderla una città migliore - conclude Decaro - auguro di passare queste giornate di feste insieme alle persone più care".(ANSA).