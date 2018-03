TeatroDanza a Bari con Flamenco Espanol

(ANSA) - BARI, 31 MAR - Torna la rassegna "TeatroDanza" della Camerata Musicale lunedì 30 aprile al Teatro Petruzzelli: il Ballet Flamenco Espanol presenta uno spettacolo dedicato per intero al fascino ed alla magia del flamenco. Dopo il tour in Medio Oriente, il corpo di ballo formato dai solisti appartenenti alle migliori compagnie di flamenco al mondo, diretti da Tito Osuna e accompagnati da musicisti dal vivo, condurranno il pubblico attraverso uno spettacolo dedicato a tutti gli stili della danza spagnola. Un balletto - sottolineano in una nota gli organizzatori dell'evento - unico per la sua capacità di raccontare e ripercorrere un'arte antica e affascinante, tipica delle culture gitane, che sul cammino dei popoli nomadi è giunta fino a noi. Il corpo stesso diventa strumento musicale al battere delle mani e dei piedi sul tablao.

Un crescendo ritmico accompagnato dalla voce della mujer, passionale e sfrontata, melanconica e armoniosa.(ANSA).