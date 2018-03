Pipistrelli per amici,iniziativa a Nardò

(ANSA) - LECCE, 30 MAR - Un pipistrello per amico: è l'iniziativa di Nardò Bene Comune e WWF Salento che hanno realizzato a Nardò sei casette per dare ospitalità agli animali.

"Purtroppo l'inquinamento e l'urbanizzazione delle campagne mettono a dura prova questo gruppo animale. Per questo Nardò Bene Comune e WWF Salento hanno unito le forze e la buona volontà - viene sottolineato in una nota - per un progetto di tutela e aiuto degli amici pipistrelli nel territorio di Nardò".

I volontari delle due associazioni hanno realizzato le bat box, casette fabbricate recuperando legname di scarto, e destinate ad ospitare famiglie di piccoli mammiferi volanti. Il buon esempio arriva da città come Milano, Firenze e Roma, che da anni utilizzano le bat box per combattere le zanzare. Dove ci sono i pipistrelli, infatti, si riduce il numero delle zanzare: un solo pipistrello può mangiarne oltre duemila a notte. La consegna delle bat box si tiene domani 31 marzo alle 18.30 in piazza Salandra a Nardò. (ANSA).