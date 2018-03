Spari contro consigliere Comune Foggiano

Stamani all'alba tre colpi di pistola sono stati esplosi contro l'abitazione di Luigi Damone, consigliere comunale di San Severo, in provincia di Foggia. Nessuno è rimasto ferito. Polizia e carabinieri indagano per risalire agli autori del grave episodio di intimidazione. Solidarietà di tutta l'amministrazione comunale al consigliere Luigi Damone, destinatario di un gravissimo e vile gesto intimidatorio che non può passare inosservato. Gli siamo vicini con tutto il nostro sostegno ed esprimiamo la più ferma condanna per quanto accaduto che ci lascia stupefatti ed increduli ". Il sindaco Francesco Miglio stigmatizza così il gesto intimidatorio contro l'abitazione del consigliere comunale, il cui portone di ingresso è stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco esplosi nella notte da distanza ravvicinata.

"Non è la prima volta - continua il sindaco Miglio - che amministratori della nostra Città sono presi di mira da ingiustificabili e violenti atti intimidatori, classici di certi metodi criminali che puntano ad ammorbidire la rigorosa azione sociale di chi, come noi, guida la cosa pubblica ed ha fatto della battaglia per la legalità parte fondante del proprio principio amministrativo. Non possiamo non pensare in questo momento al grande impegno profuso da parte di quest'amministrazione che è scesa da subito in campo per ottenere maggiore sicurezza e vivibilità per il nostro territorio e la nostra gente. Abbiamo avuto l'appoggio incondizionato della stragrande maggioranza dei sanveresi perbene, ottenuto le puntuali risposte dello Stato che ha potenziato i propri organici, con una maggiore presenza di uomini e mezzi per garantire tutela e ordine pubblico, fatti e non parole che possono aver rallentato l'attività criminale ed i disegni criminosi. Tutti noi conosciamo Gigi Damone come uomo serio e rispettoso delle regole e del vivere civile, come professionista attento, preparato e scrupoloso, come Consigliere Comunale che si è sempre distinto per le sue battaglie per la democrazia e la legalità".