San Severo,solidarietà Emiliano a Damone

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano esprime "vicinanza" a "tutta l'amministrazione di San Severo" (Foggia) e al consigliere comunale Luigi Damone (Popolari per l'Italia) contro la cui abitazione, all'alba, sono stati esplosi tre colpi di pistola. Emiliano lo definisce un "gravissimo atto intimidatorio" e ricorda che "non è la prima volta che sindaci e amministratori subiscono intimidazioni mafiose".

"Nonostante ciò - sottolinea - vanno avanti, non fanno mancare il loro impegno sui territori, in contesti mai semplici, con una determinazione esemplare, che si sostanzia nella forza della denuncia e nel coraggio dell'azione quotidiana". "Pochi giorni fa - ricorda il governatore - ci siamo ritrovati in migliaia a Foggia, a celebrare con don Ciotti la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia. Per rompere il muro dell'omertà, si è detto dal palco, tra gli applausi"."Rompiamo i muri dell'omertà e della paura - conclude - perché tutti insieme siamo più forti".