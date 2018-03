Festa S. Nicola con la ruota panoramica

La ruota panoramica l'attrazione posta in largo Giannella a Bari, resterà in città sino alla fine della festa di San Nicola, cioé fino al 14 maggio. "La festa di San Nicola è l'appuntamento più atteso dai baresi - dichiara l'assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. Per questo abbiamo lavorato per regalare a tutti qualche altro giorno ancora, per ammirare la bellezza della città e godersi i fuochi d'artificio da 55 metri d'altezza. La ruota panoramica, l'attrazione più ammirata e fotografata di Bari, resterà durante tutta la festa di San Nicola, che quest'anno comincia il 6 maggio, e ci accompagnerà fino a primavera inoltrata".

"Con l'allungarsi delle giornate, lo scenario sarà ancora più suggestivo. Voglio ringraziare la Confcommercio e il presidente Ambrosi per aver promosso questa iniziativa che ha attirato a Bari migliaia di visitatori -spiega Palone - portando benefici anche alle attività commerciali. L'appuntamento,è con lo spettacolo pirotecnico di S. Nicola che potremo guardare dal cielo".