Fanno saltare bancomat in Salento, danni

Banditi in azione nella notte nella filiale della banca Arditi Galati a Salve, in via Roma.

Dopo aver sfondato la porta e la vetrata di ingresso con un fuoristrada rubato poco prima nella zona, una volta all'interno usando dell'acetilene hanno fatto saltare in aria la postazione del bancomat, impossessandosi del contante custodito , circa 20 mila euro secondo le prime indicazioni. L'esplosione ha causato anche danni ingenti agli arredi e alla struttura muraria dell'istituto di credito. I malviventi sono poi fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Sull'accaduto indagano i carabinieri al cui esame sono le riprese delle telecamere di sorveglianza nonché di quelle di alcuni esercizi commerciali ubicati nella stessa strada.