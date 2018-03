Puglia, commissariata la Fondazione Fòcara

"Con decreto del presidente della regione Puglia la Fondazione Fòcara è stata commissariata con l'obiettivo di ripristinare all'interno dell'importante fondazione la correttezza delle pratiche amministrative e con esse di salvaguardare il futuro". Lo spiega all'ANSA l'assessore all'Industria turistica e culturale della Regione Puglia, Loredana Capone. L'ente di diritto privato a partecipazione pubblica, che ha tra i soci fondatori l'Ente regionale, il Comune di Novoli e la Provincia di Lecce, nell'occuparsi della festa in onore di Sant'Antonio Abate e della Fòcara, ha raggiunto un disavanzo di quasi 655mila euro.

"La Regione alcuni mesi fa, in seguito ad un cospicuo contenzioso, ha disposto un'ispezione ed i rilievi emersi - aggiunge l'assessore - non lasciavano dubbi sulla necessità di commissariare. Siamo così intervenuti nominando una figura istituzionale e di garanzia, Giuseppe Venneri, presidente dell'ordine dei commercialisti della provincia di Lecce"."Venneri avrà l'obiettivo prioritario di individuare - sostiene l'assessore - le modalità per procedere al risanamento dell'Ente, con il necessario coinvolgimento del Comune che esprime la presidenza della fondazione, così da continuare a garantire che Novoli e la Puglia continuino ad avere un evento così importante".