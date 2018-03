Pd:Emiliano, bisogna rivolgersi a altri

(ANSA) - BARI, 28 MAR - Alla luce delle novità che "il tripolarismo" sta portando nella politica italiana, il governatore pugliese, Michele Emiliano, lancia un "appello a tutti i segretari cittadini, al segretario regionale, ai segretari provinciali: il Pd - spiega - non può pensare che tutto proseguirà come se niente fosse, e che quindi è possibile affrontare le prossime elezioni amministrative come dieci anni fa a Bari e come dieci anni fa alla Regione Puglia. Bisogna evidentemente rivolgersi alle altre componenti della politica pugliese: il M5s - sottolinea - o le aggregazioni civiche, anche quelle più vicine al centrodestra, per dare vita a progetti di governo che siano realizzabili"."Altrimenti - evidenzia Emiliano - il centrosinistra rischia di avere una difficoltà elettorale e politica gravissima perché si chiude in una vecchia concezione, quella del rompere il centrodestra per vincere le elezioni".