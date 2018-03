Sequestrato falso prosecco made in Italy

I funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Brindisi, insieme ai militari della Guardia di Finanza, hanno sottoposto a verifica un camion, con targa e conducente bulgari, proveniente dalla Grecia e diretto in Francia. Il controllo ha permesso di accertare che il carico del veicolo, costituito da 13.812 bottiglie (da 0,75 lt) di vino prosecco, riportava sulle scatole la scritta "product of italy" e sulle etichette apposte sulle bottiglie le diciture "wine of italy" e "product of italy", mentre il vino era in realtà prodotto con uve coltivate in Bulgaria.

Il prodotto, inoltre, è risultato sprovvisto delle indicazioni previste in materia di denominazione di origine controllata Prosecco del quale si fregiava e sulle etichette non è stato riscontrato il codice ICQRF riguardante il soggetto imbottigliatore e l'indicazione del lotto produttivo.

Il vino è stato sequestrato e il conducente del mezzo è stato segnalato a piede libero all'Autorità Giudiziaria.