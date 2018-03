Bus per gite scolastiche non in regola

Bus turistici e pullman utilizzati per le gite scolastiche non in regola con la revisione. Secondo un'analisi di Facile.it su dati del Ministero dei Trasporti,in Italia si tratta del 18,62% degli autobus per trasporto persone destinati a servizio di noleggio con conducente, complessivamente 5.482 mezzi su un totale di 29.434 presenti nell'Archivio Nazionale dei Veicoli gestito dalla Motorizzazione. Analizzando la classifica nazionale la Campania é maglia nera, con il 30,1% di mezzi non in regola con la revisione, seguita da Calabria (26,51%) e Umbria (25%).



Guardando invece ai valori assoluti, dopo la Campania,troviamo il Lazio e la Puglia. Le più virtuose sono la Valle d'Aosta, dove solo il 4,76% non è in regola con la revisione, il Trentino Alto Adige (7,28%) e il Piemonte (7,52%). In Puglia sono il 23,01% i bus non revisionati,535 mezzi su un totale di 2.325. La provincia con la percentuale più alta è Barletta-Andria-Trani (29,14%) quella con i valori più bassi Bari (17,82%).