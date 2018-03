Xylella, nuova zona cuscinetto a Fasano

L'amministrazione comunale di Fasano segue l'innalzarsi della soglia di attenzione sulla Xylella fastidiosa. Nei prossimi giorni l'assessore all'Agricoltura Gianluca Cisternino organizzerà incontri con le associazioni di categoria in quanto la Regione Puglia ha delimitato nuovamente le zone-cuscinetto inserendo anche una parte del territorio di Fasano. Cisternino sottolinea "la non sottovalutazione del problema da parte delle amministrazioni comunali del nord brindisino per la problematica e da circa un anno stanno collaborando per cercare di garantire le operazioni colturali da effettuare in veste di proprietarie di zone da sottoporre a sfalci di infestanti e trattamenti tesi a ridurre la propagazione della "sputacchina" e con essa dell'eventuale inoculo del batterio. I nuovi confini - precisa l'assessore - non fanno che riportare l'evoluzione a nord del batterio, ma hanno una funzione prettamente indicativa perché nessun calcolo statistico può prevedere con certezza l'evoluzione della Xylella".

"Il batterio segue un andamento difficile da controllare - spiega Cisternino - dovuto alla sua trasmissione attraverso un vettore che di per sé non percorrere grandi distanze, ma che a causa della mobilità passiva attraverso auto, autocarri etc. partendo dalla inesauribile fonte di infestazione della zona infetta, si propaga in direzione di vari punti focali, come ad esempio mercati di ortofrutta, distributori di carburante, centri ippici e tutti quei luoghi dove vengono trasportate merci (foraggi, frutta e verdura o altro). Stiamo organizzando una serie di incontri con la collaborazione delle associazioni di categoria per divulgare in modo capillare le pratiche da adottare, specialmente per i possessori di terreni agricoli interessati dalla nuova perimetrazione, perché il nostro territorio è già interessato da tempo a pratiche colturali obbligatorie nella fascia sud per le frazioni di Montalbano, Speziale e Poco Faceto". L'assessore all'agricoltura di Fasano consiglia quindi di seguire il sito www.emergenzaxylella.it e precisa che comunicherà la nuova perimetrazione delle zone cuscinetto e le buone pratiche da effettuare anche con manifesti.