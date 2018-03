'Rallentate, bimbi giocano per strada'

(ANSA) - RIGNANO GARGANICO (FOGGIA), 26 MAR - "Attenzione, rallentare. In questo paese i bambini giocano ancora per strada". E' quanto si legge nel Cartellone che il Comune di Rignano Garganico, paesino di montagna in provincia di Foggia, ha fatto affiggere all'ingresso dell'abitato. Sul cartellone anche i disegni che raffigurano bambini intenti a giocare a pallone, che saltano la corda, che sono seduti per terra intenti a leggere un libro. In poco tempo la notizia e l'immagine del cartellone ha fatto il giro dei siti web ed è stata ripresa da alcuni giornali locali. "Siamo un Paese in via di spopolamento - racconta all'ANSA il sindaco, Luigi Di Fiore - Siamo 2020 abitanti; negli ultimi anni sono nati 3, al massimo 4 bambini all'anno. Nel 2018, invece, ne nasceranno 12 e per noi è un vero record". "Diamo importanza ai bambini, vogliamo farli sentire protagonisti, sono il nostro futuro. E abbiamo questa che considero una virtù: i nostri bambini - racconta il sindaco - giocano ancora in piazza, giocano insieme, e vogliamo proteggerli".