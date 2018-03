Lega, no accordo Salvemini-centrodestra

(ANSA) - BARI, 25 MAR - "Da Segretario Provinciale della Lega non posso non provare profonda delusione e un senso di vergogna per chi, senza batter ciglio, tradisce il mandato elettorale ricevuto e abbandona il centrodestra per sostenere una giunta di sinistra". Così Leonardo Calò, Segretario Provinciale Lega di Lecce, commenta l'accordo tra il sindaco della città Salvemini e tre consiglieri di centrodestra che ha permesso al primo cittadino di salvare la maggioranza."Il baratto dei valori e la svendita di se stessi per una poltrona è quanto di più lontano possa esistere dalla politica leghista e da quello che rappresenta Matteo Salvini. Altrettanto avvilente per Lecce è il comportamento del Sindaco Salvemini che, svelando il suo vero volto, si dimostra pronto a tutto, anche al più misero dei compromessi, pur di mantenere la poltrona e il potere.

Mi auguro che i 3 consiglieri -conclude Calò - facciano un passo indietro con la consapevolezza però che il loro è un viaggio senza ritorno".