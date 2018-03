Calcio: tensione in pre partita Casertana-Lecce

(ANSA) - CASERTA, 25 MAR - Qualche momento di tensione a Caserta, nel pre-partita di Lega Pro tra Casertana-e Lecce, quando un gruppo di tifosi pugliesi, a bordo di un pullmino, ha sbagliato strada rispetto al resto del gruppo, composto da quasi 800 supporter arrivato con bus e mezzi propri. Secondo quanto riferisce la Questura di Caserta, i fan giallorossi sono giunti davanti all'ingresso principale dello stadio Pinto in viale Medaglie d'Oro, dove ci sono i settori dei tifosi locali, e non hanno fatto il giro più lungo per arrivare in via Laviano, dove è ubicato il settore ospiti. A quel punto sono scesi e si sono trovati accerchiati dai fan locali. Lo scontro è stato evitato grazie all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno fatto risalire subito i tifosi ospiti sul proprio mezzo. All'interno dello stadio invece, il presidente del Lecce Calcio Saverio Sticchi Damiani, è stato aggredito verbalmente da alcuni supporter di casa e ciò ha reso necessario l'intervento degli steward. (ANSA).