Ilva: decisione Consulta non ha impatto su produzione

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - La sentenza di incostituzionalità dell'articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2015, n. 92 e degli articoli 1 comma 2 e 21 octies della legge 6 agosto 2015, n.

132, "non ha alcun impatto sulla continuità dell'attività produttiva". Lo afferma l'Ilva Spa in Amministrazione Straordinaria in una nota. "La restituzione dell'Altoforno 2 - si legge nella nota - è stata ottenuta da Ilva nel settembre 2015 non in base al decreto oggi dichiarato illegittimo, ma in forza di un provvedimento della Procura che, in accoglimento di un'istanza presentata dalla società ai sensi dell'art. 85 disp.

Att. c.p.p., ha restituito l'impianto condizionatamente all'adempimento di determinate prescrizioni in materia di sicurezza, poi attuate".

(ANSA).