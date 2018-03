Concerto musica sacra con Orchestra Ico

(ANSA) - TARANTO, 23 MAR - Appuntamento domani nel quartiere Tamburi di Taranto per uno degli eventi del Mysterium festival, la rassegna patrocinata da Arcidiocesi e Comune di Taranto in collaborazione con Orchestra della Magna Grecia, Mibact, Regione Puglia e le Corti di Taras che si propone di animare la Settimana Santa con una serie di proposte multidisciplinari che facciano da cornice alle tematiche del sacro. Nella Chiesa di San Francesco de Geronimo, a partire dalle ore 20, il concerto "Passione di Cristo" secondo San Marco di Lorenzo Perosi e "Stabat Mater di Damiano D'Ambrosio" con il direttore Giuseppe Montesano. "La scelta del quartiere Tamburi per il concerto - sottolineano gli organizzatori - è un segno di attenzione per una zona segnata dalle sofferenze, che chiede una rinascita".

Domenica, invece, il Mysterium festival propone dalle 20.30 nella chiesa San Pasquale improvvisazioni jazzistiche e l'eco del Sacro nell'evento "Sax Pacis" con Raffaele Casarano (sax jazz), Andrea Crastolla (maestro del coro) e L.A. Chorus.