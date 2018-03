Voto di scambio, lascia assessore Pd Puglia

"Restituisco le deleghe nelle mani del Presidente". Così rassegna le sue dimissioni l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Michele Mazzarano (Pd), in relazione ad un servizio trasmesso ieri sera da 'Striscia la Notizia', in cui un testimone lo accusa di avergli promesso di assumere i suoi due figli in cambio della concessione gratuita di un locale per la campagna elettorale delle regionali del 2015. "In merito al servizio di Striscia, avendo riconosciuto il signore intervistato, che mi perseguita da tre anni, ho provveduto a sporgere esposto querela nei suoi confronti presso la Procura della Repubblica di Taranto" ha detto l'assessore Mazzarano. "Confido nel buon esito dell'attività della magistratura e sono molto sereno - conclude Mazzarano - sulla correttezza e buona fede del mio operato".