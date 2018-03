Rotta conduttura fognaria a Bari

Oggi a Bari si è verificata la rottura improvvisa della condotta premente fognaria che collega l'impianto di sollevamento di Piazza Diaz al depuratore di Bari Est. I tecnici di Acquedotto Pugliese sono intervenuti tempestivamente. Isolato il tratto e individuata la perdita, in queste ore sono in corso i lavori di riparazione. Le operazioni proseguiranno ininterrottamente sino al ripristino della piena funzionalità della condotta che si prevede, salvo imprevisti, entro la giornata di domani.

Il tratto stradale interessato, lungo via Zara, è attualmente interdetto al traffico.