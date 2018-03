P.civile, allerta meteo gialla su Puglia

Allerta gialla per le avverse condizioni meteo sulla Puglia dalle 13 di oggi per le successive 30 ore diramato dalla Protezione civile regionale per rischio idrogeologico per temporali, vento e neve su tutta la regione.

Si prevedono precipitazioni da sparse anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centrosettentrionale, e da isolate a sparse sul resto del territorio.

Nevicate al di sopra dei 4-600metri con apporti al suolo da deboli a moderati nelle zone interne della Puglia centrosettentrionale specie nella parte occidentale dove la quota neve potrà essere più bassa durante i rovesci. Venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, specie sulle coste.