In Puglia confronto su tutela del mare

(ANSA) - BARI, 22 MAR - La tutela del mare, le politiche europee e le iniziative regionali in favore della crescita economica sono state, con il turismo sostenibile, i principali temi della seconda giornata di confronto internazionale sulla Blue Economy, ospitata nel padiglione istituzionale della Regione Puglia nella Fiera del Levante di Bari. A fare il punto della situazione sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, e l'assessore regionale all'Industria turistica e culturale Loredana Capone. "Per bellezza, natura, vita ed economia si devono fondere - ha spiegato Emiliano - in iniziative concrete e redditizie, con un processo che parte dallo spingere imprese ed istituzioni a regolare l'utilizzo del mare e ad approfondire la conoscenza di un bene, ancora in parte misterioso, che va tutelato". "La risorsa mare deve essere intesa, oltre che come balneazione, anche come - ha aggiunto Capone - comunicazione, storia e cultura, civiltà, natura e deve essere integrata con altri prodotti turistici". "Il lavoro si svilupperà su due direttrici. Da un lato - ha sostenuto l'assessore - il miglioramento delle attività e dei servizi, dall'altro l'offerta integrata di altri prodotti turisticamente rilevanti". Nell'evento "#IlmarediPuglia, Blue Economy - Strategie di Sviluppo" si è poi fatto il punto con Federica Tarducci, componente dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, sulle politiche di coesione. "Queste rappresentano una grande opportunità per la blue economy e il loro possibile impatto trova ampio spazio con i tanti programmi che - ha sostenuto Tarducci - vi hanno incentrato gli obiettivi strategici. Tra i 19 Programmi a cui l'Italia partecipa c'è in particolare 'Panoramed' che, nell'ambito del programma Interreg Med, sta promuovendo - ha concluso - progettualità e strumenti condivisi di governance".