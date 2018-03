Mennea ricordato a 5 anni dalla morte

(ANSA) - BARLETTA, 21 MAR - Barletta ha ricordato oggi con una cerimonia di commemorazione il campione olimpico Pietro Mennea a 5 anni dalla morte. L'iniziativa è nata con il passaparola sui social network e sportivi, alunni delle scuole cittadine, associazioni, rappresentanti istituzionali e cittadini hanno voluto ricordare il loro celebre concittadino.

"Neanche un mese dopo la mezza maratona dedicata a Mennea - spiegano il giornalista e responsabile del Comitato Pro Canne della Battaglia, Nino Vinella e il presidente dell'associazione Barletta sportiva, Enzo Cascella - i barlettani ricordano il campione Mennea in occasione dell'anniversario della sua scomparsa e lo fanno con una iniziativa spontanea che è nata da un gruppo social, "Barletta per Pietro Mennea Official Fan Club", che noi abbiamo supportato nella fase organizzativa di questa giornata".