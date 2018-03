Mafia: Grasso, presento ddl commissione

(ANSA) - FOGGIA, 21 MAR - "Io mi impegno a presentare un disegno di legge per la istituzione di una Commissione di inchiesta su tutte le stragi che non hanno avuto una soluzione completa sotto il profilo della verità". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, parlando con i giornalisti a Foggia in occasione della Giornata per l'impegno e la memoria in ricordo delle vittime di mafia. Grasso ha poi sottolineato che "questo impegno deve continuare". "La ricerca di verità e di giustizia deve essere uno degli obiettivi del nostro Paese,della politica".