Presentate novità 'Officina degli Esordi

(ANSA) - BARI, 20 MAR - Ci sono la libreria 'Spine' e lo studio di registrazione 'Playbrown' tra le novità che renderanno ancora più "europea" la 'Officina degli Esordi', a Bari, di cui oggi sono state annunciate alcune iniziative che animeranno i 2.700 metri quadri che si trovano al primo piano di un autosilo. Uno spazio che, grazie alla collaborazione tra Regione Puglia e Comune di Bari, è stato trasformato nel 2013 in un contenitore per l'arte, il cinema, la musica, la letteratura e la formazione culturale. Ne hanno parlato oggi, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l'assessore regionale alla Cultura, Loredana Capone, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e Stefano De Vivo, tra i fondatori di Playbrown. Il sindaco ha sottolineato che l'Officina è "un luogo che aggancia l'anima e ti fa sentire proiettato in un luogo europeo". L'Officina é un "luogo di accoglienza e stimolo creativo", ha detto poi Emiliano rivolgendosi ai ragazzi presenti, "e la Regione vi sosterrà in ogni modo possibile".