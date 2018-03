Matera: Poli Bortone si è dimessa

(ANSA) - MATERA, 20 MAR - Adriana Poli Bortone si è dimessa da assessore comunale al turismo di Matera, che nel 2019 sarà Capitale europea della Cultura. Lo ha annunciato la stessa ex parlamentare - che era stata nominata dal sindaco Raffaello De Ruggieri il 23 giugno 2017 - in una conferenza stampa che si è tenuta stamani in un albergo della Città dei Sassi e alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti della lista "Matera si muove". L'ex sindaco di Lecce ha motivato la sua decisione evidenziando che "sono venute meno le condizioni per continuare a operare nell'interesse della città e per portare avanti i programmi".