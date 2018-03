Mafia: arresti, anche ex portiere Lecce

(ANSA) - LECCE, 20 MAR - C'é anche un ex calciatore dell'u.s.

Lecce, Davide Petrachi, tra le 37 persone arrestate nell'ambito dell'operazione anti droga dei carabinieri del comando provinciale di Lecce. Davide Petrachi, 32 anni, leccese, é stato raggiunto da un provvedimento restrittivo ai domiciliari. E' stato uno dei portieri della rosa del Lecce calcio per 7 stagioni, militando anche in serie A, fino alla stagione 2014-2015 per poi giocare nella Virtus Lanciano, Martina Franca e Nardò calcio in serie D. Petrachi veniva chiamato in gergo dal sodalizio 'calcio' o 'portiere'. Tra gli arrestati anche presunti appartenenti alla organizzazione di tipo mafioso Sacra Corona Unita. L'operazione compiuta dai Cc nel Salento è stata chiamata "Orione". I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Lecce Vincenzo Brancato su richiesta dei Pm Antimafia Guglielmo Cataldi e Maria Vallefuoco. Gli arrestati sono indagati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e associazione di tipo mafioso