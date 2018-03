'Kataklo athletic dance' per Camerata

(ANSA) - BARI, 20 MAR - La rassegna di "TeatroDanza Mediterraneo" della Camerata musicale barese propone, venerdì prossimo, 23 marzo, nel Teatroteam, l'ultima produzione dei "Kataklò Athletic Dance Theatre", la compagnia fondata da Giulia Staccioli nel novembre 1996. Da quel momento - ricorda una nota - Staccioli ha vinto numerose scommesse, creato e diretto 7 spettacoli teatrali (Indiscipline, Up, Livingston, Play, Light, Love Machines e Puzzl), e ha fondato nel 2010 Accademia Kataklò la prima accademia italiana di alta formazione di athletic theatre. In Eureka in scena, ad ognuno dei 5 danzatori-performer della compagnia è affidato uno "SpettAttore" comparse scelte tra il pubblico. Le 5 Comparse acquisiscono così, nello sviluppo dello show, diverse nature: a volte sono caratteri attivi, altre elementi di pura materia, a tratti sono scenografie luminose e a volte vivaci compagni di scena. Gli ultimi due appuntamenti della rassegna "TeatroDanza" sono fissati per lunedì 30 aprile e domenica 17 giugno al Teatro Petruzzelli